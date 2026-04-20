SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hugo Motta e seis deputados controlam R$ 1,5 bilhão em emendas, Trump diz que navio dos EUA atacou cargueiro do Irã e outras notícias do dia na Folha para iniciar a sua segunda-feira (20).

Governo São Paulo

A Secretaria de Esportes da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) não sabe onde foram parar R$ 23 milhões em materiais adquiridos pela pasta, explica a repórter Ana Luiza Albuquerque.

Violência contra a mulher

PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado. Projeto de lei prevê prisão de 2 a 5 anos para injúrias misóginas, que destilem ódio contra as mulheres.

Guerra no Irã

Trump diz que navio dos EUA atacou cargueiro iraniano; Teerã promete retaliação. Presidente disse que a tripulação se recusou a obedecer a ordens de parada e que Marinha o deteve imediatamente.

Banco Master

Exército credenciou Master para empréstimos consignados e repassou R$ 39 mi ao banco em um ano. Força disse ter atuado apenas como interveniente, sem perdas aos cofres públicos; defesa de Daniel Vorcaro não responde.

União Europeia

Na Alemanha, Lula critica 'narrativas falsas' sobre agronegócio brasileiro. Presidente se queixa de barreiras comerciais da UE sobre biocombustíveis: 'Produzimos sem comprometer cultivo de alimentos'.

Dólar

Dólar abaixo de R$ 5 sugere momento favorável para compra, dizem analistas. Recomendação é fracionar aquisição, seja para viagem, seja para investimento. Guerra traz volatilidade, e eleições podem ser fator de risco mais à frente.

Escala 6x1

Shoppings enfrentam queda de público e vendas, e lojistas discutem horário de funcionamento. Total de visitantes cai 6,2% e venda real recua 25% desde 2019, antes da pandemia. Almoço agora é o momento mais movimentado.

Todas

Como tatuagem de borboleta virou alvo de discurso misógino dos red pills. Segundo o movimento, mulheres com o inseto tatuado seriam promíscuas e emocionalmente instáveis.

Globo

BBB 26: 'A única pessoa que eu tinha era ele', desabafa Ana Paula após saber da morte do pai. Jornalista recebeu a informação e decidiu seguir no confinamento. Gerardo Renault morreu neste domingo (19) aos 96 anos de idade.

Violência

Homem é morto ao tentar socorrer casal vítima de assalto em Moema, em São Paulo. Suspeito, que estava em moto, atirou contra pedestre que agiu para impedir o roubo. Motociclista fugiu; Polícia Civil afirma que investiga caso.