CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Uma agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de São Paulo foi morta a tiros na manhã deste domingo (19) na rodovia dos Imigrantes, na altura da Saúde, região sul da cidade.
Segundo a corporação, a vítima é Sara Andrade dos Reis, que atuava na Inspetoria Regional de Jabaquara, também na zona sul. A suspeita é de latrocínio.
Sara estava em uma motocicleta quando foi baleada. Sua arma foi levada pelos criminosos.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada, por volta das 8h, para o que seria um acidente de trânsito naquele local, próximo à alça de acesso ao viaduto Matheus Torloni. Sara encontrava-se caída ao lado da motocicleta.
No local, os agentes perceberam que ela tinha um ferimento de tiro na cabeça.
Um pedestre acionou a polícia quando viu a mulher caída. Segundo seu relato, ele desconfiou se tratar de um acidente. A Unidade de Suporte Avançado foi acionada e constatou o óbito no local.
Segundo a GCM, Sara tinha 34 anos e era inspetora de 3ª classe. No Instagram, o prefeito Ricardo Nunes prestou sentimentos aos familiares e amigos, e disse que "todo nosso esforço e compromisso para que o autor que tirou a vida da nossa policial seja severamente punido".
A moto em que Sara estava, uma Honda ADV 150 fora deixada pelos criminosos, que levaram de pertences apenas a arma. O caso é investigado pelo 26º Distrito Policial, de Sacomã.