CAMPINAS, PR (FOLHAPRESS) - Belém decretou emergência na noite deste domingo (19), após fortes chuvas alagarem diversos bairros da cidade, que já sofre influência de altas-recorde da maré.

O anúncio foi feito pelo prefeito Igor Normando (MDB) junto a autoridades da Defesa Civil do município. O chefe do Executivo afirmou que o volume de chuvas foi o maior dos últimos dez anos, com cem milímetros em seis horas.

níveis da maré em belém nesta segunda-feira (20)

- Maré alta - 00:28 - 3.57 m

- Maré baixa - 07:49 - 0.41 m

- Maré alta - 12:45 - 3.86 m

- Maré baixa - 20:20 - 0.15 m

Fonte: Marinha do Brasil

Desde o começo da semana, a cidade também vem registrando níveis altos de maré, com estimativa de pico nesta segunda-feira (20), com cerca de 3,8 metros.

Em 24 horas, diz a administração, choveu 150 milímetros. O esperado para o mês é de 465, estima o Inmet. Até a publicação deste texto, prefeitura e Defesa Civil ainda não haviam divulgado o número de pessoas afetadas, nem de desabrigados.

O município, no entanto, instalou um ponto de doação de donativos na Aldeia Amazônica, na periferia da cidade. "Podem ser doados colchões, itens de higiene, cestas básicas, alimentos não perecíveis e roupas.

O bairro Tapanã foi um dos mais afetados. O nível de água chegou à metade da altura das casas, transformando as ruas em rios. Os bairros Benguí e Curió-Utinga também foram afetados.

Segundo a previsão, a maré deve atingir 3,86 metros por volta das 12h. Não há registro de mortos ou feridos.