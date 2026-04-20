SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A paraense Krisley Poliana Vieira da Silva, 36, morreu após passar por cirurgias plásticas em uma clínica particular na Bolívia no início do mês.

Krisley viajou no final de março para Santa Cruz de la Sierra. A moradora de Itaituba (PA) planejava fazer procedimentos estéticos no país vizinho.

Ela foi internada após complicações de saúde decorrentes das operações. A brasileira chegou a divulgar nas redes sociais que tinha concluído a primeira intervenção, de mastopexia com prótese.

A polícia boliviana investiga as causas da morte da paciente, informou a imprensa local. Agentes da FELCC (Força Especial de Luta Contra o Crime) foram à clínica onde os procedimentos foram realizados para recolher o corpo e iniciar a apuração, de acordo com o canal boliviano Uno.

O corpo da mulher foi levado ao necrotério judicial de La Pampa de la Isla. No local, os médicos devem realizar uma autópsia para determinar o motivo da morte, ainda de acordo com a emissora boliviana.

Krisley não tem conhecidos no país vizinho. As autoridades aguardam a chegada dos familiares para liberar o corpo do necrotério, informa o Uno.

Familiares fazem mobilização para custear o traslado. A família de Krisley organizou uma campanha de arrecadação para viabilizar o traslado do corpo de volta para Itaituba, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

O Itamaraty diz que está ciente do caso. O ministério afirmou que "permanece em contato com as autoridades locais e com a família, a quem tem sido prestada a assistência consular devida".

'Realização de um sonho'

Nas redes sociais, onde se apresentava como cozinheira e garimpeira, Krisley dizia que fazer as cirurgias era a "a realização de sonho". Ela costumava compartilhar os avanços da conquista, como o deslocamento até o país vizinho e consultas médicas pré-operatórias já na Bolívia.

Foi por lá também que ela divulgou ter realizado a primeira cirurgia, de mastopexia com prótese de silicone. A brasileira chegou a ser internada em razão dos problemas de saúde que apareceram após os procedimentos.

No último vídeo postado por Krisley nas redes sociais, ela relatou complicações após as cirurgias. A paraense escreveu, no publicação, que estava "tentando sobreviver" ao pós-operatório.