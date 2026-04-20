SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sete pessoas morreram após um acidente entre dois carros na noite do domingo (19) na rodovia BA-148, na Chapada Diamantina.

Os dois veículos sofreram uma batida no km 18. Segundo informações da Polícia Militar, eles passavam pelo trecho entre as cidade de Boninal e Seabra quando a colisão ocorreu;

Sete vítimas morreram no local. Além delas, três pessoas, sendo duas crianças e uma mulher, foram socorridas para atendimento hospitalar em Seabra. As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento.

A causa do acidente ainda não foi esclarecida. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

A Prefeitura de Seabra lamentou o ocorrido. "Na oportunidade, a Prefeitura se coloca à disposição das famílias, para quaisquer necessidades", escreveu em nota nas redes sociais.