RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cerca de 200 pessoas ficaram sem poder descer do morro Dois Irmãos após a Polícia Civil realizar uma operação no morro do Vidigal para prender chefes do Comando Vermelho que atuariam na Bahia, na manhã desta segunda (20). Houve intenso tiroteio, o que impediu o grupo de descer a trilha que é limitrofe com a comunidade, na zona sul do Rio de Janeiro.

O alto do Dois Irmãos é procurado por pessoas que sobem durante a madrugada para registrar o nascer do sol. O grupo deixou o local após às 7h20, com escolta policial.

Ainda durante a operação, criminosos interditaram a avenida Niemeyer, que liga os bairros Leblon (zona sul) a São Conrado (zona sudoeste) com um ônibus atravessado e contêineres. A via só foi liberada por volta das 6h50, quando policiais militares escoltaram motoristas.

Nas redes sociais, moradores do Vidigal relataram momentos de medo, com troca de tiros em diferentes pontos da comunidade desde as primeiras horas do dia, enquanto vídeos nas redes sociais mostravam um helicóptero sobrevoando a região em voos rasantes durante o confronto.

A operação contou com agentes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e foi coordenada pela promotoria da Bahia, com o objetivo de cumprir mandados contra lideranças do tráfico na região de Caraíva.

O principal alvo era Edinaldo Pereira Souza, o Dada, apontado como chefe do tráfico local, que havia fugido de um presídio na Bahia em 2024 e estava escondido na Rocinha, sob proteção da facção; nos últimos dias, ele estaria no Vidigal, onde realizava uma festa com familiares e amigos, mas conseguiu escapar durante a operação.

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