SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sete pessoas morreram após um acidente de carro na noite deste domingo (19) em uma rodovia, em trecho que liga as cidades de Boninal e Seabra, na Chapada Diamantina, na Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, os dois veículos colidiram de frente. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

A batida aconteceu na rodovia BA-148. Os corpos das vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica da região. Os nomes ainda não foram divulgados.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial de Seabra.

Em nota, a Prefeitura de Seabra lamentou o ocorrido, se solidarizou com os familiares das vítimas e informou que está à disposição para prestar apoio às famílias.