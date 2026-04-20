SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Danilo Neves Pereira, de 35 anos, que desapareceu em Buenos Aires, na Argentina, após sair para um encontro marcado por aplicativo, foi encontrado morto.

Danilo avisou que encontraria uma pessoa supostamente chamada Ulysses na madrugada da última terça-feira e compartilhou o endereço, avenida de Mayo, 748.

A polícia cita descompensação psicotrópica devido ao uso de cocaína como causa da morte. Os agentes apontam que Danilo havia sido internado em um hospital de Buenos Aires na quarta-feira, um dia após o encontro.

A localização enviada fica em uma área turística e central da capital argentina. O prédio está em frente à Embaixada de Israel e perto do tradicional Café Tortoni, em uma região monitorada por câmeras de segurança.

Amigos desconfiam da identidade do homem com quem Danilo se encontrou. Eles acreditam que Ulysses pode ser um nome falso. Os cobraram que os investigadores rastreiem o celular do brasileiro e analisem as imagens das câmeras de segurança da rua.

Procurado, o Itamaraty disse que Consulado do Brasil em Buenos Aires prestou a assistência devida.

Quem é o brasileiro

Danilo trabalhava como professor de língua inglesa há 17 anos. Ele ministrava aulas no Centro de Línguas da UFG (Universidade Federal de Goiás) por 12 anos e se mudou para a Argentina há seis meses.

O brasileiro tinha um currículo extenso no meio acadêmico. Danilo era mestre pela UFG, aluno de doutorado da UFRJ e já ensinou português na universidade americana Emory, na UFC e em programas de intercâmbio como o Fulbright.

Ele também atuava como artista e escritor. Danilo dava vida à drag queen "Zelda, The Queen" e lançou sua primeira coletânea de contos, "Dividir-me-ei em três e outros contos", em agosto de 2025.