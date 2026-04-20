SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Inaugurada há menos de um mês, a linha 17-Ouro do Metrô, que leva ao aeroporto de Congonhas, teve sua primeira falha na manhã desta segunda-feira (20).

Problema teria ocorrido na alimentação elétrica dos sistema da via. Segundo a empresa, equipes de manutenção estão no local para identificar a causa e reestabelecer o serviço.

Operação está parada desde às 10h. "A Companhia também reforçou o quadro de funcionários nas estações para orientação aos passageiros", informou em nota.

O trajeto está sendo atendido pelos ônibus gratuitos do Paese. Ainda não há informações sobre o horário de retomada da circulação.

Metrô reforçou que a linha funciona durante essas semanas em "operação transitória". Isso significa que o período está sendo usado para "ajustes técnicos contínuos, seguindo rigorosos protocolos de segurança, com foco no amadurecimento do sistema e na confiabilidade do serviço".

Recém-inaugurada

A linha 17-Ouro foi oficialmente entregue no final de março. Agora, ela está sendo usada por todo o público, e não só pelos funcionários do aeroporto -que desde o ano passado testavam o modal.

A operação tem funcionado de segunda a sexta-feira, mesmo em feriado. Ela segue das 10h às 15h, até a conclusão da fase de operação transitória e a ampliação gradual para horário integral.

Com 6,7 km de extensão, ela liga o aeroporto ás linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda, no Morumbi. A ideia é que ela seja expandida ainda com mais 4,6 quilômetros e com as seguintes estações: Paraisópolis, Panamby, Américo Maurano e Vila Paulista.

Linha foi prometida para Copa de 2014. Essa é a segunda linha da capital paulista com tecnologia de monotrilho. O governo de São Paulo promete que a experiência na nova linha será mais confortável que a da linha 15-Prata, também monotrilho, e que não vai chacoalhar.