SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos com uma motocicleta furtada na orla de Praia Grande, litoral de São Paulo, e liberados aos responsáveis após serem levados à delegacia. Ao menos um dos menores é suspeito de divulgar nas redes sociais os crimes que comete na região.

Segundo SSP (Secretaria da Segurança Pública), a apreensão ocorreu na tarde de sábado (18), na avenida Presidente Castelo Branco, durante patrulhamento da Guarda Civil Municipal.

Os agentes foram informados sobre a circulação de uma motocicleta furtada na região e localizaram o veículo pouco depois. Na abordagem, os adolescentes disseram ter adquirido a moto de um terceiro não identificado.

O veículo foi apreendido e será devolvido ao proprietário, de acordo com a SSP.

Os dois foram conduzidos ao 2º Distrito Policial de Praia Grande, onde o caso foi registrado como receptação e localização/apreensão de veículo.

Investigações apontam que um dos adolescentes é suspeito de praticar outros furtos na orla e de compartilhar registros dos crimes em redes sociais. Em publicações atribuídas ao perfil, frases como "País onde o crime compensa" e "breca na minha reta vai tomar" eram usadas para zombar das vítimas.

Há dois dias, a Folha mostrou a proliferação de perfis no Instagram que exibem cenas de furtos e roubos nas ruas de São Paulo, muitas vezes gravadas pelos próprios autores dos crimes ou por comparsas.

Os vídeos mostram, em geral, homens jovens, muitos aparentando ser menores de idade, atacando vítimas com bicicletas, quebrando vidros de carros e furtando correntes de pedestres.

Em músicas, legendas e até no nome dos perfis, é comum a referência ao número 155, em alusão ao artigo do Código Penal que tipifica o crime de furto. Um dos registros ultrapassou 200 mil visualizações.

Além do material produzido nas ruas, os perfis também expõem imagens das vítimas armazenadas nos aparelhos. Em um deles, uma jovem gravou vídeos curtos brincando com o filho bebê, que estava começando a engatinhar.

Em outro, um soldado do Exército posa na frente de um espelho, fardado e segurando uma arma. Também há fotos de um idoso gargalhando enquanto carrega oito pilhas de notas de R$ 100 em frente a um cofre.

Dados da Secretaria da Segurança Pública, a capital paulista registrou 154.058 furtos e roubos de celulares no ano passado, uma média de 422 crimes por dia.