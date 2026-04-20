BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O professor brasileiro Danilo Neves Pereira, 35, que estava desaparecido havia quase uma semana após ir a um encontro em Buenos Aires, foi achado morto pela polícia nesta segunda-feira (20), segundo a imprensa local. .

Pereira havia mudado para a capital da Argentina há cerca de seis meses e estava terminando um doutorado em linguística na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). O jornal Clarín afirmou, com base em fontes policiais, que seu corpo foi encontrado no hospital Ramos Mejía.

Embora as autoridades não tenham confirmado a informação, o Itamaraty afirmou que o corpo está em processo de autópsia e reconhecimento.

O centro de saúde fica a cerca de dois quilômetros de onde Pereira havia contatado seus amigos pela última vez, na terça (14). Na madrugada daquele dia, ele enviou a amigos o número de uma pessoa supostamente chamada Ulysses, com quem se encontraria, acompanhado da localização em tempo real. Os colegas afirmam que provavelmente era um encontro marcado por aplicativo.

A Polícia do Turismo de Buenos Aires disse que o caso estava a cargo do Departamento de Pessoas Desaparecidas da Polícia da Cidade de Buenos Aires, de acordo com uma mensagem do órgão enviada a Anderson Zanni, amigo que vinha fazendo uma mobilização online para dar visibilidade ao caso.

Segundo ele, agentes chegaram a ir ao prédio em que Pereira estava morando para procurá-lo, mas teriam sido informados pelo porteiro de que o professor não morava mais ali. Nesta segunda, entrariam no apartamento para fazer uma busca, ainda de acordo com Zanni.

O Clarín afirma que a investigação vai continuar com a análise das câmeras de segurança locais e o rastreamento do celular do brasileiro.

Amigos definiram Pereira como uma pessoa empenhada na carreira acadêmica e talentosa na escrita. Nascido em Goiânia, ele foi professor de inglês por mais de dez anos do Centro de Línguas da UFG (Universidade Federal de Goiás), onde se graduou em Letras e fez mestrado.

Em agosto do ano passado, o pesquisador publicou o livro de contos "Dividir-me-ei em três e outros contos", pela editora da UFG. Em um mês, ele defenderia a sua tese de doutorado na UFRJ.