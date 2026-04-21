Vocação

Com as mãos de criança ou adolescente, fazia carrinhos de madeira e outros objetos com argila. Mas ainda demorou um pouco mais para ganhar a vida com as miniaturas. Guias de turismo incentivaram o jovem a fazer fotos instantâneas. A vida de artesão só se consolidou quando virou adulto e conheceu a pedra-sabão, material que foi proibido e substituído pela resina por conter amianto. Aprendeu a esculpir, juntar as peças e perguntar com sorriso: uma lembrancinha hoje?

A lembrancinha é uma força em Brasília inteira. Eu sempre gostei do artesanato. Sempre gostei de cultura. O artesanato é a minha cultura, exalta.

A primeira peça que ele produziu foi em homenagem à escultura Os Candangos, que tem oito metros de altura e está na Praça dos Três Poderes uma criação de 1959 assinada pelo escultor Bruno Giorgi (1905-1993).

Nas mãos do artesão, a altura é de alguns centímetros, mas faz com que se lembre de si mesmo, da irmã e de outros nordestinos que arriscaram tudo para viver em uma cidade tão nova no centro do País.

Outra criação que admira é a Catedral, que teve suas curvas concebidas pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012).

Eles eram artistas. Eu só copio. Mas, mesmo assim, nada é fácil. Todas as peças são complicadas. A Catedral de Brasília é muito difícil. Qualquer pessoa pode fazer, mas nunca na perfeição que se exige, acredita.

Agnaldo monta as peças uma por uma até chegar ao padrão de vender. Esse padrão foi o que garantiu a criação dos seis filhos, todos brasilienses.

A rotina do artesão é pesada. De segunda a sexta, embora inicie de manhã, chega a atravessar a noite trabalhando. Aos finais de semana, ele vai até a frente da Catedral e monta sua banquinha, das 8h às 18h ou até a hora que tiver turista andando.

Movimento

Durante a semana, Agnaldo cede a banquinha em frente à Catedral para uma outra família de nordestinos que vende as miniaturas que ele criou.

A também maranhense Nariane Rocha, de 44 anos, fica responsável pelo comércio desde que a vida virou do avesso. O marido dela, Marcelino, morreu aos 64 anos de idade, no final do ano passado. Ele foi vítima de câncer.

Foi muito triste voltar a trabalhar sem ele. Ficamos por 10 anos aqui. Chamei minha nora para me ajudar.