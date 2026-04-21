SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Big techs travam embate sobre importação de data centers, Governo Trump manda delegado que atuou no caso Ramagem deixar os EUA e outras notícias do dia na Folha para começar a sua terça-feira de Tiradentes.

Camex

Big techs e fabricantes no Brasil travam embate sobre importação de data centers. Disputa opõe associação de empresas instaladas em solo nacional a entidade que tem Microsoft, AWS e Oracle

Estados Unidos

Governo Trump manda delegado da PF que atuou no caso Ramagem deixar os EUA. Marcelo Ivo seria alvo das críticas do governo Trump, que alega que nenhum 'estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração'.

Copa do Mundo

Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha. Desempenho da seleção e EUA como sede são apontados para justificar baixa adesão.

Guerra no Irã

Estou vencendo esta guerra com folga e não estou sob pressão, diz Trump sobre Irã. Presidente afirma que novo acordo com Teerã será 'muito melhor' que pacto nuclear anterior, do qual ele tirou os EUA. Cessar-fogo expira nesta terça-feira (21).

STF

Dino propõe reforma do Judiciário e abre novo embate com Fachin por agenda ética. Ministro critica discurso de 'autocontenção' e diz que regras precisam resolver 'problemas concretos'.

Energia Limpa

Empresa americana compra mineradora brasileira de terras raras por US$ 2,8 bilhões. Conclusão do negócio está prevista para o terceiro trimestre de 2026.

Violência contra a mulher

Caiado diverge de pré-candidatos de direita e diz apoiar 100% projeto sobre misoginia. Flávio Bolsonaro votou a favor, mas diz ser preciso aprimorar texto; Zema se diz contra e vê risco à liberdade de expressão.

Pessoa com deficiência

Gabrielzinho vence o Laureus de melhor atleta com deficiência do ano. Alcaraz e Sabalenka são esportistas do ano, e Paris Saint-Germain, melhor equipe.