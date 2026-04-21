SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A onda de calor que atinge o Brasil deverá se estender até o próximo domingo (26). O fenômeno eleva as temperaturas em pelo menos 5°C acima da média em áreas do Sudeste e Centro-Oeste.

Bloqueios atmosféricos causados por sistemas de alta pressão impedem a chegada de frentes frias e mantêm o tempo seco.

Para a cidade de São Paulo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) indica céu ensolarado e temperaturas em elevação nesta semana, mas ainda sem considerar que a capital será atingida pela onda de calor.

Nesta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, os termômetros variam entre a mínima de 15°C e a máxima de 28°C. A umidade relativa do ar atinge índices próximos a 35%, sem ocorrência de chuva na Grande São Paulo.

A quarta-feira (22) mantém o sol e a ausência de precipitação na capital, com mínima de 16°C e máxima de 29°C.

A umidade do ar apresenta queda e atinge valores em torno de 30%.

O calor atinge o oeste e o noroeste do estado de São Paulo. Ainda no Sudeste, o Triângulo Mineiro e o centro-oeste de Minas Gerais.

Rio de Janeiro e Belo Horizonte também têm tardes quentes até domingo. A faixa litorânea apresenta chuvas pontuais de baixo volume.

No Centro-Oeste, Campo Grande é a única capital dentro da área crítica da onda de calor. Cuiabá, Goiânia e Brasília registram calor intenso.

O sul de Mato Grosso e o centro-norte de Mato Grosso do Sul concentram as maiores temperaturas máximas do país.

O norte de Mato Grosso pode registrar 40 mm de chuva, enquanto as demais áreas da região têm chances mínimas de precipitação.

O Sul do país tem condições distintas entre os estados. O Rio Grande do Sul sofre a influência de um sistema de baixa pressão, com temporais e granizo; o oeste gaúcho pode acumular 100 mm de chuva. Santa Catarina terá chuva fraca.

O Paraná mantém tempo seco, com onda de calor no extremo noroeste do estado.

Nas regiões Norte e Nordeste, a previsão indica acumulados de chuva elevados. Roraima, Amazonas e Pará devem ultrapassar os 100 mm de chuva em sete dias. No Nordeste, o litoral entre Maranhão e Ceará também pode atingir 100 mm em pontos isolados.

A faixa entre Paraíba e Bahia registrará chuvas de 40 mm, enquanto o sudoeste baiano observa calor intenso.