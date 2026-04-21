SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o 1º exame de qualificação do vestibular 2027 da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) já estão abertas. O processo seletivo da instituição é composto por duas fases --exames de qualificação e o discursivo-- aplicados em momentos diferentes ao longo do ano.

Nesta fase, podem participar estudantes que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio ou que já tenham concluído essa etapa.

As inscrições devem ser realizadas no site da universidade até o dia 6 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 100, com prazo final de pagamento até 7 de maio.

A primeira prova do exame de qualificação está marcada para 7 de junho, com divulgação dos resultados prevista para 13 de junho.

Segundo a instituição, as leituras obrigatórias para essa etapa são os livros "Ainda estou aqui", de Marcelo Rubens Paiva, que será cobrado no 1º exame de qualificação. Já no 2º exame, será "O Cortiço", de Aluísio Azevedo.

Os candidatos também são avaliados por meio dos chamados Exames de Qualificação. Aqueles que obtiverem conceitos A, B, C ou D -- equivalentes a um desempenho superior a 40% -- são considerados aptos a avançar para a etapa seguinte.

A universidade adota esse formato desde 2001. Em entrevista à Folha em setembro de 2025, o pró-reitor de graduação da Uerj, Antônio Soares, disse que o modelo estimula o candidato a se preparar de forma contínua e permite que a instituição avalie para além dos conteúdos base do ensino médio.

"O objetivo ao realizar duas provas de qualificação é oferecer duas chances para o candidato obter bom desempenho, levando o melhor conceito para a etapa final", afirma Soares.

Calendário vestibular Uerj 2027 - 1º Exame de Qualificação

- Inscrições: até 6 de maio

- Valor da taxa de inscrição: R$ 100

- Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 7 de maio

- Realização do 1º Exame de Qualificação: 7 de junho

- Divulgação do resultado: 13 de junho