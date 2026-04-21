SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRES) - Um motorista abandou o próprio carro após bater em seis veículos na madrugada desta terça-feira (21) no bairro Vila Ivone, na zona Leste de São Paulo.

O homem, que dirigia um Fiat Uno Mille, teria perdido o controle da direção e batido nos automóveis estacionados na rua. O caso ocorreu por volta das 5h na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, no número 4001, de acordo com a Polícia Miltar.

Após a batida, ele deixou o local antes da chegada dos socorristas e policiais. O caso está sendo investigado para identificar o suspeito e apurar por que ele fugiu.

Nem todos os donos dos carros atingidos foram encontrados até o momento. Os veículos atingidos são de modelos Fiat Doblò, Fiat Palio, Ford Ka, Renault Kwid, Chevrolet Sonic e Fiat Cronos.

Uma pessoa foi atingida e relatou dores no pescoço. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a socorreu para o Pronto-Socorro João XXIII. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A reportagem entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) e aguarda retorno.