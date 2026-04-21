SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar foi atropelado nesta segunda-feira (20) durante um bloqueio na Avenida das Nações Unidas, na zona sul da capital paulista, durante a tentativa de abordagem a um carro com registro de roubo.

Policiais teriam tentado parar um Jeep Renegade com registro de roubo, mas motorista. Suspeito foi detido após tentar fugir a pé do bloqueio.

Um sargento foi atingido e arremessado com o impacto, e outro policial teve os pés atropelados. Após o atropelamento, os agentes atiraram contra o veículo.

Na sequência, o carro bateu em outros dois veículos perto da Ponte do Socorro. Os ocupantes abandonaram o Renegade e correram a pé, segundo o relato. Um foi preso e outro conseguiu fugir.

O Corpo de Bombeiros levou os policiais ao Pronto-Socorro do Hospital Pedreira. A PM informou que os ferimentos foram leves e ninguém morreu.