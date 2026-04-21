SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O porta-aviões nuclear USS Nimitz, da Marinha dos EUA, virá ao Rio de Janeiro nos próximos dias como principal atração da Operação Southern Seas 2026, que prevê exercícios de demonstração com forças navais de dez países parceiros na América Latina.

Marinha dos Estados Unidos anunciou que o USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026. A missão tem como escolta o destróier de mísseis guiados USS Gridley (DDG 101) e inclui manobras e treinamentos conjuntos com marinhas parceiras.

Rio de Janeiro é a primeira das escalas portuárias previstas na operação, ao lado de Chile, Panamá e Jamaica. Outros países ainda serão confirmados. Marinha americana informou que os detalhes da visita à capital fluminense, bem como a data exata, ainda estão em confirmação.

Operação Southern Seas 2026 chega à 11ª edição desde que foi criada, em 2007. Além de exercícios em alto-mar, o plano inclui intercâmbios técnicos entre especialistas militares e a presença de autoridades convidadas de países parceiros a bordo do porta-aviões.

O que o Nimitz leva a bordo

USS Nimitz é descrito pela Marinha americana como o principal instrumento de projeção de poder aeronaval entre os porta-aviões ainda em atividade. A força embarcada inclui a ala aérea Carrier Air Wing 17 (CVW 17), com seis esquadrões e aeronaves de diferentes funções.

Grupo aéreo opera caças F/A-18E/F Super Hornet e aeronaves voltadas à guerra eletrônica, logística e helicópteros. Entre os modelos citados estão o EA-18G Growler, o C-2A Greyhound e os helicópteros MH-60R/S Seahawk.