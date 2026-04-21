SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi baleado durante um assalto na noite desta segunda-feira (20) na região da Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, ao tentar recuperar o celular que havia sido roubado por criminosos. A identidade dele não foi divulgada.

O caso ocorreu na rua Gomes de Carvalho. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida na clavícula esquerda e na mão direita e foi socorrida para o pronto-socorro do Hospital São Paulo. O rapaz precisou ser internado.

O homem estava ao lado da namorada, e tanto o celular dele como o dela foram levados pelos assaltantes --eram dois, segundo a PM, cada em uma motocicleta. A Polícia Militar encontrou cinco cápsulas no local e uma munição ainda intacta.

Os criminosos fugiram e não foram identificados. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) declarou que diligências sobre o caso estão em andamento, e a Polícia Civil investiga o episódio.