SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto em Embu das Artes (SP), na manhã desta terça-feira (21).

O policial foi atingido enquanto passava de moto pela Estrada dos Moraes. A Polícia Militar informou que o ataque ocorreu por volta das 8h45, na altura do número 10 da via, na região do M'Boi Mirim. A identidade dele não foi divulgada.

O agente permaneceu consciente e orientado após ser atingido. O primeiro atendimento foi feito por um PM que passava pelo local, com apoio de equipes de policiamento.

Resgate teve apoio do Corpo de Bombeiros e do Helicóptero Águia. A corporação disse que a vítima foi socorrida ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde segue em atendimento médico.

Suspeito fugiu após o disparo e é procurado. A Polícia Militar informou que, a princípio, não há informações de que algum item da vítima tenha sido levado pelo criminoso na abordagem.