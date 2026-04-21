O programa vai ao ar toda terça, às 21h, na TV Brasil e no YouTube da emissora.
Programa
Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil e se destaca pela escuta atenta e pelo espaço dedicado à análise aprofundada de temas políticos, econômicos e sociais. A atração integra a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) de fortalecer o jornalismo público, ampliar o debate qualificado e contribuir para a formação crítica da audiência.
Ao vivo e on demand
Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.
Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.
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