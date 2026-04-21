O maestro João Carlos Martins será o entrevistado desta terça-feira (21) no Na Mesa com Datena. Com mais de 50 anos de carreira na música, Martins fala sobre a superação dos problemas de saúde no caminho para o sucesso, os grandes espetáculos internacionais, a relação com a fé e a música e revela o amor pelos animais.

O programa vai ao ar toda terça, às 21h, na TV Brasil e no YouTube da emissora.

Programa

Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil e se destaca pela escuta atenta e pelo espaço dedicado à análise aprofundada de temas políticos, econômicos e sociais. A atração integra a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) de fortalecer o jornalismo público, ampliar o debate qualificado e contribuir para a formação crítica da audiência.

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