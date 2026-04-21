SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O promotor de uma festa universitária em São Carlos, no interior de São Paulo, entrou em coma após ser espancado por, segundo relatou, alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no domingo (19).

Clóvis Roberto de Leão, 27, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa. A suspeita médica é de traumatismo craniano e lesões na traqueia.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela mãe da vítima, Cibele. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Antes de ser levado ao hospital, Clóvis -que é influenciador digital- gravou um vídeo relatando o episódio. Segundo ele, a confusão começou quando tentou defender uma estudante do Mackenzie durante um evento das Economíadas, competição esportiva reunindo faculdades de administração e economia do estado.

De acordo com testemunhas, a jovem estaria sendo hostilizada por outro aluno da mesma instituição. Clóvis interveio, segundo o seu relato. O estudante foi retirado do local pela equipe de segurança, mas, acompanhado de outros três colegas, teria aguardado o promotor da festa do lado de fora. Clóvis foi então agredido com socos e chutes, principalmente na cabeça.

"Agiram na covardia. [...] Eu sei o rosto de cada um", disse em um vídeo publicado nos stories de seu Instagram.

Segundo amigos, ele chegou em casa consciente. Horas depois, porém, teve uma convulsão e, após ser socorrido, não voltou a acordar.

Em nota, a Universidade Presbiteriana Mackenzie afirmou que não compactua com qualquer forma de violência, "especialmente se cometida por discentes que integram nossos quadros".

A instituição informou ainda que, uma vez apuradas as circunstâncias, eventuais envolvidos poderão responder a processo disciplinar, conforme o código interno. A universidade também manifestou solidariedade à vítima e desejou sua recuperação.

A Prefeitura de São Carlos também se pronunciou, repudiando o ocorrido e prestando solidariedade à família. A gestão afirmou estar à disposição para colaborar com a apuração.

A organização das Economíadas não se manifestou até a publicação deste texto.