SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi baleado durante um assalto na noite desta segunda-feira (20) na região da Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, ao tentar recuperar o celular que havia sido roubado por criminosos. A identidade dele não foi divulgada.

O caso ocorreu na rua Gomes de Carvalho. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida na clavícula esquerda e na mão direita e levada para o pronto-socorro do Hospital São Paulo. O rapaz precisou ser internado.

O homem estava ao lado da namorada, e tanto o celular dele como o dela foram levados pelos assaltantes ?eram dois, segundo a PM, cada um em uma motocicleta. A Polícia Militar encontrou cinco cápsulas no local e uma munição ainda intacta.

Os criminosos fugiram e não foram identificados. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) declarou que diligências sobre o caso estão em andamento, e a Polícia Civil investiga o episódio.

CASOS SEMELHANTES

O caso foi ao menos o quarto envolvendo vítimas baleadas durante assaltos nos últimos dias. Na manhã do último domingo (19), um homem foi morto em Moema ao tentar socorrer um casal que estava sendo assaltado. Ele foi baleado pelo suspeito, que estava em uma moto. O homem tinha 46 anos e foi levado ao Hospital São Paulo, mas não resistiu.

Também no domingo, a agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana) Sara Andrade dos Reis foi morta a tiros na rodovia dos Imigrantes, região sul da cidade. A suspeita é de latrocínio. A arma da agente foi levada pelos criminosos.

Na última quinta-feira (16), um homem de 42 anos também foi morto ao tentar ajudar uma vítima a escapar de um assalto na Vila Calu, zona sul da capital. Ele jogou o carro contra os dois assaltantes, mas um deles conseguiu se levantar e atirou. O homem foi atingido na cabeça e morreu ainda no local.

Nos quatro casos, os suspeitos conseguiram fugir. Até o momento, ninguém foi preso. A SSP afirma que está investigando as ocorrências.