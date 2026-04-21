SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente está desaparecido desde a noite de segunda-feira (20) em Guarujá, litoral paulista. O rapaz, de 15 anos, caiu no mar em uma região costeira próxima ao morro do Maluf, na praia de Pitangueiras.

Ele estava acompanhado de uma amiga da mesma idade, que foi resgatada e socorrida no local, com escoriações leves. As buscas pelo jovem foram paralisadas durante a noite e retomadas nesta terça (21) pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois adolescentes escorregaram e caíram no mar enquanto tentavam subir no costão, em uma área de difícil acesso.

A corporação permanece em operação de protocolo de buscas prologadas, que pode se estender até quatro dias. Equipes terrestres e marítimas, com uso de embarcação, estão acionadas na busca.