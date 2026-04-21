SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clientes de um restaurante japonês foram vítimas de um arrastão na tarde do último sábado (18). O estabelecimento fica na avenida Morumbi, na zona oeste de São Paulo.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), três homens armados que usavam capacetes de moto invadiram o local e anunciaram o assalto.

De acordo com registros das vítimas feitos pela Delegacia Eletrônica, eles levaram celulares, documentos, joias e outros pertences de clientes que almoçavam no estabelecimento.

Imagens de câmera de segurança do restaurante mostram funcionários deitando no chão e clientes tentando se esconder na cozinha durante a ação dos criminosos. Ninguém ficou ferido. Os assaltantes fugiram.

Nas redes sociais, o Natory Sushi afirmou que o bairro vem sofrendo uma onda de crimes e que providenciará novas medidas de proteção ao clientes.

As investigações seguem pelo 96º DP (Brooklin), responsável pela área, que realiza diligências para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias dos fatos, segundo informou a Polícia Civil.

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