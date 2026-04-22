SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esta quarta-feira (22) deve ser de tempo estável na cidade de São Paulo, com predomínio de sol entre nuvens e elevação gradual das temperaturas ao longo do dia, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A previsão indica que a manhã começa com sensação de frio, e as mínimas ficam entre 14°C e 15°C, enquanto a tarde tende a ser mais quente, com máximas na casa dos 25°C a 26°C.

Não há previsão de chuva significativa na capital paulista, e o tempo seco deve predominar, favorecido pela ausência de sistemas meteorológicos organizados sobre o Sudeste.

O cenário mantém uma das principais características do outono paulistano: a amplitude térmica elevada, com variação acentuada entre o início e o fim do dia. Nas horas mais quentes, a umidade relativa do ar pode cair, reforçando a sensação de tempo seco.

A tendência para quinta-feira (23) é de pouca mudança. O dia deve ter sol entre nuvens e temperaturas semelhantes às da véspera, com manhã ainda amena e tarde relativamente quente.

Já na sexta-feira (24), o tempo segue estável, afirma do Inmet, com aumento discreto da nebulosidade, mas ainda sem indicativo de chuva relevante. As máximas podem se aproximar dos 27°C a 28°C, mantendo o padrão de aquecimento gradual ao longo da semana.

VAI DAR PRAIA?

No litoral paulista, a quarta terá comportamento distinto conforme a região. Na Baixada Santista, que inclui Santos, São Vicente e Guarujá, a previsão indica céu com muitas nuvens ao longo do dia, com aberturas de sol e possibilidade de chuva fraca e passageira, sobretudo entre a tarde e a noite.

As temperaturas variam pouco, com mínimas entre 19°C e 21°C e máximas entre 25°C e 27°C.

No litoral norte, em cidades como Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, a nebulosidade tende a ser mais persistente, com maior probabilidade de chuva fraca em diferentes momentos do dia. As mínimas ficam entre 20°C e 22°C, e as máximas variam de 24°C a 26°C, com menor amplitude térmica devido à influência do oceano.

Na Quinta e na sexta, o padrão se mantém em toda a faixa litorânea: períodos de sol intercalados com muitas nuvens e chance de chuva fraca e rápida, principalmente no fim do dia. As temperaturas seguem estáveis, com pequenas variações ?mínimas em torno de 19°C a 22°C e máximas entre 24°C e 27°C.