RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um empresário foi morto a tiros durante uma abordagem de policiais militares na madrugada desta quarta-feira (22), na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro.

Daniel Patrício Santos de Oliveira, 29, tinha uma loja de produtos eletrônicos na região e voltava de um pagode com três amigos quando foi baleado por policiais militares do 41ºBPM (Irajá).

No resumo da ocorrência feito pelos agentes que participaram da troca de tiros, obtido pela reportagem, os policiais afirmaram que realizavam patrulhamento quando foram informados por transeuntes de que um carro estaria em situação suspeita.

Ainda segundo os policiais, eles passaram a fazer rondas quando se depararam com o modelo descrito e deram ordem de parada. O veículo, segundo versão dos agentes, acelerou na direção deles, "configurando iminente risco à integridade policial", de acordo com o documento.

Um dos sargentos efetuou onze disparos de fuzil; o outro, treze, do mesmo modelo de arma. Um dos disparos atingiu Daniel, que dirigia o carro, no rosto. Os outros três amigos que estavam no veículo não foram atingidos. O empresário morreu no local e deixa uma filha de 4 anos, além da esposa.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a Delegacia de Homicídios apura o caso. A Polícia Militar afirmou que abriu um procedimento para apurar a conduta dos agentes. O caso também é acompanhado pela promotoria militar.