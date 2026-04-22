SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma modelo e candidata ao Miss Cosmo Brasil morreu nesta quarta-feira (22) após cair de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ana Luiza Mateus Souza, 29, teria caído do 13º andar do edifício. Ainda não se sabe se a mulher foi socorrida ou se já estava morta quando o socorro chegou.

O namorado dela foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por feminicídio. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que a Delegacia de Homicídios da Capital apura as circunstâncias do crime.

O casal teria tido uma "discussão acalorada" durante a madrugada. Em entrevista À TV Globo, o delegado Renato Martins relatou que vizinhos e funcionários do condomínio ouviram a briga. "Houve uma espécie de guerra entre eles."

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, nega que tenha empurrado a namorada. Ainda conforme a autoridade policial, ele diz não ser culpado. "Mas ele xingou, diminuiu a pessoa dela, inclusive como mulher", afirmou, baseado no relato de testemunhas.

Relação dos dois era abusiva, segundo Martins. O investigador contou ainda que Ana Luiza não queria mais continuar no relacionamento e tentava encerrá-lo.

A organização Miss Cosmo Brasil lamentou a morte da modelo. A direção disse que ela estava inscrita para o concurso este ano, representando o estado da Bahia. "Ana Luiza era uma jovem em ascensão que construía com esforço e talento sua trajetória no universo Miss."

Como o nome do suspeito não foi informado, o UOL não pôde localizar sua defesa. O espaço, no entanto, segue aberto para manifestação.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, inclusive no exterior. A ligação é gratuita.

O serviço recebe denúncias, oferece orientação especializada e encaminha vítimas para serviços de proteção e atendimento psicológico.

Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100, canal voltado a violações de direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH).

Caso esteja em situação de risco, a vítima pode solicitar medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.