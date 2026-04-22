RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso sob suspeita de matar a modelo Ana Luiza Mateus, 30, na madrugada desta quarta-feira (22). Ela foi encontrada em uma área comum de um condomínio da Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A suspeita da polícia é de que a vítima tenha sido jogada do apartamento em que vivia pelo namorado, que foi conduzido à Delegacia de Homicídios.

Ele não teve o nome revelado e a reportagem não conseguiu contato com a defesa. A polícia não informou se o suspeito constituiu advogado.

Testemunhas contaram à polícia terem ouvido o casal brigando desde a noite de terça-feira (21). Às 5h, alguns vizinhos ouviram um barulho.

A Polícia Militar do 31° Batalhão (Recreio) foi acionada para uma ocorrência de feminicídio e encontrou o corpo de Ana Luiza na área comum do condomínio. O local foi reservado para perícia.

Ana Luiza Mateus se apresentava nas redes sociais como psicóloga e dona de uma empresa que vende pílulas que seriam auxiliadoras de emagrecimento.

Ela também foi candidata a Miss Cosmo Bahia, concurso de beleza que começou no Vietnã e teve sua primeira edição em 2024, segundo apresentação do site oficial. A representante estadual foi escolhida em fevereiro.

A organização divulgou nota em que afirma que "o caso convoca a uma reflexão urgente sobre a violência contra a mulher no Brasil".

"O feminicídio não pode ser tratado como estatística ou rotina. É uma realidade que precisa ser enfrentada com seriedade, compromisso e ação coletiva", afirma em nota. "Ana Luiza era uma jovem em ascensão que construía com esforço e talento sua trajetória no universo miss."