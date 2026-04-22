PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um bebê prematuro de 26 semanas morreu após testar positivo para uma superbactéria em um hospital de Porto Alegre.

A bactéria foi identificada na UTI neonatal do Hospital Fêmina no dia 16 de abril e confirmada pelo hospital nesta terça-feira (21). A ala, que tinha 34 pacientes, está totalmente isolada e fechada para novas admissões de pacientes.

Ao menos quatro deles testaram positivo para a bactéria Acinetobacter baumannii, listada entre os microrganismos de prioridade máxima pela OMS (Organização Mundial da Saúde) devido à resistência a tratamentos antibióticos.

De acordo com informações do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), que administra o hospital, o paciente que morreu passou por parto de risco e o caso era de prematuridade extrema, quando bebê nasce com menos de 28 semanas de gestação.

A Acinetobacter baumannii pode causar infecções urinárias, sanguíneas e pulmonares e tende a afetar pessoas com a imunidade baixa. Não há, porém, confirmação de que o bebê morreu por consequência da infeccção.

O quadro de saúde dos outros três bebês infectados é considerado estável e eles seguem isolados e em observação.

Em nota, o GHC afirma que comunicou a vigilância sanitária e as secretarias de Saúde do município e do estado assim que confirmou a presença da bactéria.

O hospital diz ainda que aplicou o protocolo de restrição máxima para partos de risco "para garantir que eventuais casos graves que buscarem o hospital sejam transferidos para outras unidades hospitalares".

A reportagem também procurou a Secretaria Municipal de Saúde, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.