SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi encontrado nesta quarta-feira (22) o corpo do adolescente de 15 anos que desapareceu na região do morro do Maluf, em Guarujá, no litoral paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem passou por reconhecimento, sendo identificado pelos familiares.

O jovem estava desaparecido desde segunda, quando havia escorregado com uma amiga da mesma idade ao tentar subir o costão. A garota sofreu escoriações leves e foi socorrida ainda no local, enquanto o adolescente seguiu desaparecido por dois dias.

As buscas pelo adolescente foram paralisadas durante a noite e retornaram na terça-feira (21), sendo operadas pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar).

De acordo com a corporação, o corpo foi encontrado às 11h30 desta quarta, a um quilômetro da costa onde havia desaparecido.

"Após o resgate, o corpo foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais.", diz o GBMar, em nota.