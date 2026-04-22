RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O homem preso em flagrante sob suspeita de feminicídio de Ana Luiza Mateus Souza, 30, foi encontrado morto na cela em que estava na Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha cometeu suicídio por meio de asfixia, usando o tecido da bermuda.

Ele havia sido preso em flagrante na manhã desta quarta (22) pela Polícia Militar. O corpo de Ana Luiza foi encontrado na área comum de um condomínio da Barra.

Segundo testemunhas, ela foi jogada por Endreo, seu namorado, do apartamento no 13° andar. Testemunhas contaram à polícia que ouviram o casal brigando desde a noite de terça-feira (21). Às 5h, alguns vizinhos ouviram o barulho da queda.

No momento da prisão, Endreo apresentou documento do irmão, Tarso. A advogada Luzia Oliveira Rocha, que defende Tarso em outros processos, alegou em contato com a reportagem que o cliente está em outro estado e foi informado do caso por terceiros.

Ana Luiza Mateus se apresentava nas redes sociais como psicóloga e dona de uma empresa que vende pílulas que seriam auxiliadoras de emagrecimento.

Ela também foi candidata a Miss Cosmo Bahia, concurso de beleza que começou no Vietnã e teve sua primeira edição em 2024, segundo apresentação do site oficial. A representante estadual foi escolhida em fevereiro.

Estudante de medicina, Endreo possuía histórico de violência contra a mulher, segundo boletins de ocorrência da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Em novembro do ano passado, uma ex-namorada procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher para denunciá-lo por agressão, cárcere privado e estupro. Ela afirmou que já havia sido agredida em 2024.

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