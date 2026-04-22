SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O telhado de um mercadinho desabou deixando dois feridos no fim da tarde desta quarta-feira (22) na rua Limbani, Capão Redondo, na zona sul de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros informou ter recebido um chamado de desabamento às 17h24. Quando as equipes chegaram ao local, dois funcionários estavam presos sob os escombros, que eram formados por telhas de zinco e pedaços de concreto e tijolos.

Segundo a corporação, um dos feridos é um homem que sofreu uma pressão na pelve. Não houve fraturas, mas a vítima está com pouca sensibilidade nas pernas. Ele foi transportado por ambulância do Resgate ao pronto-socorro do Hospital do Campo Limpo.

A segunda vítima sofreu apenas escoriações e foi levada ao pronto-socorro por ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos dois.

Duas funcionárias também estavam no local no momento do desabamento, mas conseguiram sair a tempo e não foram atingidas.

Cinco viaturas dos bombeiros atenderam o chamado, além do Samu e da Defesa Civil, que deve avaliar o restante da estrutura que ainda está de pé.

Um grande bloco de muro caiu sobre uma oficina vizinha ao mercado, quebrando o telhado. Ninguém foi atingido.

Os vizinhos contaram aos bombeiros que a parte da frente do estabelecimento havia passado por uma reforma há cerca de um ano. A corporação informou que a causa do desmoronamento será conhecida apenas depois do trabalho da perícia.