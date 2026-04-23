SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 termina na sexta-feira (24). Os interessados devem fazer a solicitação na página do participante, no site do Inep, órgão responsável pelo exame nacional.

Já os participantes que obtiveram isenção na edição anterior, mas não compareceram às provas de 2025, precisarão justificar a ausência também até nesta sexta.

A seguir, confira como solicitar a isenção, quem tem direito ao benefício e outros tópicos relacionados ao tema:

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QUEM TEM DIREITO À ISENÇÃO DA TAXA DO ENEM 2026?

De acordo com o Inep, têm direito à isenção os estudantes que se encaixam nos seguintes perfis:

- Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026

- Candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas com bolsa integral e que comprovem renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 2.431,50)

- Candidatos inscritos no CadÚnico (cadastro único para programas sociais do governo federal)

- Estudantes cadastrados no programa Pé-de-Meia

COMO SOLICITAR A ISENÇÃO DA TAXA DO ENEM 2026?

Para solicitar a isenção, o candidato deve acessar a página do participante, no site do Inep (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/).

Logo após o login via conta gov.br, será necessário informar dados pessoais como CPF, data de nascimento, email e número de telefone atualizado.

A aprovação da isenção não significa que o beneficiário está inscrito automaticamente no Enem 2026. Todos os candidatos, isentos ou não, deverão realizar a inscrição quando o período for aberto pelo MEC (Ministério da Educação).

COMO JUSTIFICAR A AUSÊNCIA NO ENEM 2025?

Os participantes que obtiveram isenção na edição anterior, mas não compareceram aos dois dias de prova em 2025, precisam obrigatoriamente justificar a ausência para terem direito ao novo benefício.

A comprovação deve ser feita a partir do envio de documentos ?como atestados médicos e boletins de ocorrência? conforme as orientações do Inep.

QUAL É O VALOR DA INSCRIÇÃO?

O valor da taxa de inscrição do Enem 2026 ainda não foi divulgado pelo Inep. Em 2025, a taxa foi de R$ 85

QUANDO SERÁ O ENEM 2026?

Apesar dos pedidos de isenção, o MEC ainda não anunciou o calendário de inscrições e nem as datas das provas do Enem 2026. Tradicionalmente, o exame nacional é aplicado em dois domingos consecutivos do mês de novembro.

No primeiro dia, os candidatos fazem a prova de redação, além de 45 questões de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação) e 45 itens de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia).

Já no segundo dia, o exame é composto por 45 questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 perguntas de matemática.

Com o resultado das notas do exame nacional, os estudantes podem ingressar em universidades públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

CALENDÁRIO PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DO ENEM 2026 E JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DO ENEM 2025

- Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026: até 24 de abril

- Período de justificativa de ausência no Enem 2025: até 24 de abril

- Resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026 e da justificativa de ausência no Enem 2025: 8 de maio

- Recurso da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026 e da justificativa de ausência no Enem 2025: 11 a 15 de maio

- Resultado do recurso da justificativa de ausência no Enem 2025 e da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026: 22 de maio