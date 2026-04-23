SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma semana típica do outono paulista, a região metropolitana de São Paulo deve enfrentar uma quinta-feira (23) com manhã fria, tarde quente e baixa umidade relativa do ar.

De acordo com a Climatempo, esse cenário é provocado por um forte sistema de alta pressão atmosférica que está estacionado sobre a região Sudeste do país, o que causa um bloqueio na circulação de ventos e mantém as frentes frias afastadas do estado de São Paulo por mais alguns dias.

"Este sistema de alta pressão também deixa o ar seco. São Paulo foi o local mais seco no Brasil no feriado de 21 de abril, com níveis de umidade entre 21% e 35% em muitas áreas do interior e na Grande São Paulo. A umidade relativa do ar chegou aos 21% em Ariranha, no norte do estado. Na capital paulista, a menor umidade no ar no dia foi de 32%", diz a meteorologista Josélia Pegorim.

Ela destaca que os níveis de umidade tendem a baixar mais em todo o estado pelo menos até o domingo (26), o que praticamente elimina a chance de chuva.

O grande problema é que a baixa umidade do ar se torna um incômodo para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. A OMS (Organização Mundial da Saúde) informa que taxas abaixo dos 60% já são prejudiciais à saúde humana.

Assim, da região de Bauru, passando por São José do Rio Preto e Ourinhos até a fronteira com Mato Grosso do Sul e Paraná a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de umidade variando de 30% a 20%, o que, além do prejuízo à saúde da população, também pode causar incêndios florestais. Por isso, o Inmet emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, válido também para quase todo o Mato Grosso do Sul e centro norte do Paraná.

Na Grande São Paulo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo alerta para umidade também na casa dos 30% nos horários mais quentes desta quinta.

O instituto municipal destaca que o dia será ensolarado e com termômetros em elevação. De manhã, a temperatura mínima deve ser de 15°C, enquanto a máxima pode atingir os 27°C à tarde, com uma amplitude térmica de 12°C, o que exige que a população sempre saia de casa com uma blusa, uma vez que à noite volta a esfriar.

Nesta quarta (22), por exemplo, o Inmet registrou a mínima de 16,1°C às 7h e a máxima de 27,9°C às 15h na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, com 11,8°C de amplitude térmica.

No restante da região Sudeste, a Climatempo prevê chance de chuva fraca e isolada de manhã no leste e interior de Minas Gerais e no litoral norte do Espírito Santo. Nas demais áreas, o tempo deve permanecer estável, com predomínio de sol entre nuvens devido ao bloqueio atmosférico. Ao longo do dia, as temperaturas sobem e o calor ganha força, especialmente no Triângulo Mineiro, que também deve enfrentar baixa umidade do ar.

Enquanto a região central do país será seca, Norte, Nordeste e Sul devem enfrentar muita chuva nesta quinta-feira. O Inmet emitiu alertas laranja, de perigo, para tempestades no centro-oeste do Rio Grande do Sul, litoral da Bahia até Alagoas e toda a região Norte.

Nesses locais, a expectativa é de chuva de 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.