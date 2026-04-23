Neste dia 23 de abril, a celebração a São Jorge reúne milhares de fieis pelo país em comemorações tradicionais. A data é feriado no estado do Rio de Janeiro desde 2008 e, desde 2019, o Santo Guerreiro se tornou padroeiro oficial do estado.

São Jorge é considerado padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Para o catolicismo romano, religião mais numerosa no Brasil, ele representa coragem, proteção, e a ideia de que o bem derrota o mal.

Segundo o Vaticano, o santo foi morto por professar sua fé cristã diante do imperador de Roma, no ano 303.

A tradição cristã conta que ele nasceu na Capadócia, na atual Turquia, por volta do ano 280, e se tornou um soldado no exército do imperador Diocleciano, até que este ordenou uma perseguição aos cristãos.

Conhecido como mártir da Igreja Católica, as histórias sobre São Jorge são envoltas em lendas. A principal delas é a de que ele teria salvado uma princesa e matado um dragão em um pântano na Líbia.

A representação de São Jorge montado no cavalo, segurando uma lança e matando o dragão, se tornou o ícone sacro mais reconhecível relacionado a sua figura.

No Brasil, a imagem estampa camisetas, tatuagens, templos e casas de oração, em sua maioria, nas cores tradicionais vermelho e branco, ligadas à Cruz de São Jorge.