SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga as mortes de pai e filha que foram encontrados já sem vida dentro de casa, na zona leste de São Paulo, na tarde de terça-feira (21).

Thiely Da Silva Alves, 26, e José Ribamar De Sousa Alves, 57, estavam no chão da cozinha da casa em que viviam, na rua Santa Angélica, no Jardim Nair, região da Vila Jacuí.

Não foram informadas as suspeitas para as causas das mortes. Ninguém foi preso até o momento.

Parentes ficaram preocupados depois de não conseguirem contato com as vítimas após sucessivas tentativas, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), e foram até a casa onde os dois viviam.

A residência estava trancada. Os familiares pularam o muro de um vizinho para acessar o imóvel e encontraram pai e filha caídos. O fogão de quatro bocas estava com as chamas acesas.

A Polícia Militar foi acionada, assim como o Samu, mas as mortes foram confirmadas no local.

Os familiares relataram que Thiely havia contado que tinha brigado com o namorado e terminado com ele dias antes. Ela também disse que tinha brigado com o pai.

Ela morava sozinha no local e o pai tinha ido morar com ela, temporariamente, havia cerca de um mês.

A perícia foi acionada e o caso registrado como homicídio no 63° Distrito Policial (Vila Jacuí), que requisitou assessoramento do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). As investigações estão em andamento para esclarecer o caso, de acordo com a SSP.