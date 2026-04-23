RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Dois homens desapareceram no último domingo (19), em momentos distintos, em Passo de Camaragibe, na Rota Ecológica dos Milagres, no litoral norte de Alagoas. São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras também compõem a região.

Eles se juntam a outras 14 pessoas que desapareceram na região desde 2024, período em que sete outros corpos foram encontrados. A Secretaria de Segurança Pública de Alagoas disse que que segue realizando buscas, acolhendo os familiares, e que espera localizar os desaparecidos com vida.

Os desaparecimentos forçados estão ligados, segundo a polícia, à atuação de facções, que vem se intensificando na região. As ordens viriam de líderes do CV (Comando Vermelho) que estão foragidos no Rio de Janeiro.

Especialistas destacam que a estratégia é adotada por organizações criminosas como meio para efetuar o domínio territorial, uma vez que o homicídio de rivais e integrantes poderia desencadear maior atenção e mobilização policial em torno dos casos.

Os desaparecidos foram identificados como Carlos Manoel Bezerra da Silva, 20, e Cícero Lins dos Santos Júnior, 27. Segundo familiares ouvidos pela Folha de S.Paulo sob condição de anonimato, ambos eram usuários de drogas, mas não tinham envolvimento com facções criminosas.

Carlos Manoel foi visto pela última vez na noite de domingo, após sair de casa. Ele chegou a avisar que dormiria na casa da namorada, o que não se confirmou. Horas depois, moradores relataram disparos de arma de fogo na região do Jagatá, onde ele teria sido visto pela última vez.

Já Cícero Lins dos Santos Júnior desapareceu após sair de uma residência em Passo de Camaragibe. Segundo familiares, ele havia recebido o primeiro pagamento em um novo trabalho um dia antes e, no domingo, saiu para pegar uma galinha, não sendo mais visto desde então.

Cícero havia se mudado da zona rural de Matriz de Camaragibe e costumava se deslocar com frequência até lá para visitar a família.

Em ambos os casos, familiares receberam informações sobre possíveis localizações dos corpos, mas buscas feitas no local não encontraram vestígios.

Entre os 14 que já estavam desaparecidos, 13 são homens. A única mulher, Maria Vitoria Chaves da Silva, 22, desapareceu em 8 de dezembro do ano passado em São Miguel dos Milagres. A maioria é jovem, e só um deles tem mais de 30 anos: Cristiano Henrique Pinto dos Santos, 38.

Oito casos foram registrados no ano passado, entre fevereiro e dezembro. E um deles aconteceu neste ano, em 22 de janeiro, data em que Bruno Viana de Souza, 23, sumiu em São Miguel.

No dia do desaparecimento, Pedro Willian dos Santos Silva, 26, saiu de casa após retornar do trabalho com o pai. Ele disse a parentes que iria cortar o cabelo e foi visto pela última vez na região da praia de Porto da Rua, em São Miguel. Ele tem um filho de 5 anos e sonha em ser cozinheiro, mantendo páginas nas redes sociais onde divulga suas receitas.

Na semana passada, a Secretaria de Segurança Pública do estado divulgou o novo dado e ressaltou que todos os desaparecidos teriam ligação direta ou indireta com o tráfico de drogas e o crime organizado.

A versão da SSP é negada por familiares contatados pela reportagem. A vinculação dos filhos a facções trouxe desespero às mães. Sob condição de anonimato, um grupo de cinco mães falou com a reportagem e três confirmaram que os filhos eram usuários de maconha, enquanto um utilizava crack, e uma negou qualquer uso de substâncias ilícitas.

As cinco reiteraram que os filhos não tinham relação com o crime organizado e sequer tinham respondido anteriormente por crimes na Justiça. Por trabalharem, parte dos jovens teria apresentado certificados criminais de nada consta aos empregadores.

Elas reclamaram, ainda, da falta de apoio das instituições, afirmando que nunca foram procuradas pelo poder público para falar a respeito dos desaparecimentos. Sem amparo jurídico e psicológico, elas dividem a mágoa umas com as outras.

Parte das mães decidiu sair das cidades por conta das ameaças que recebiam quando falavam publicamente sobre os filhos. Os contatos eram feitos por meio de perfis anônimos nas redes sociais.

Para elas, o ciclo não está fechado, já que não tiveram a oportunidade de encontrá-los ou de enterrá-los com dignidade, revivendo o sofrimento diariamente.

Na oportunidade, o secretário-executivo de Políticas de Segurança Pública, coronel Patrick Madeiro, afirmou que o poder público atua para dar resposta aos desaparecimentos. "É de interesse da segurança pública encontrar essas pessoas. Por mais que seja doloroso para a família, são pessoas que têm um vínculo com a criminalidade, ou através de traficantes ou usuários de drogas", disse.

"Nós montamos uma equipe de inteligência para aquela região e temos outras medidas que ainda não foram divulgadas, mas que já existe um inquérito de crime organizado voltado ao enfrentamento a essa modalidade criminosa de facções criminosas, do Comando Vermelho e do PCC", acrescentou.

O coordenador do setor de desaparecidos em Alagoas, Ronilson Medeiros, afirmou que é necessária uma rede de apoio aos familiares, com apoio assistencial, psicológico e jurídico. "Nós conduzimos uma investigação sem julgamentos, cujo objetivo é encontrar pessoas."

O Ministério Público do estado informou ter requisitado os boletins de ocorrência relativos aos desaparecimentos, assim como "informações a respeito dos respectivos inquéritos policiais instaurados, com o objetivo de garantir a devida apuração dos fatos".

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VEJA QUEM SÃO OS 16 DESAPARECIDOS DE 2024 A 2026

Em São Miguel dos Milagres:

Ronilson Santos da Silva, 23, desapareceu em 29 de maio de 2024;

Carlos Gabriel Rodrigues dos Santos, 19, desapareceu em 24 de julho de 2024;

Guilherme Santos de Almeida Lima, 21, desapareceu em 2 de fevereiro de 2025;

Pedro William dos Santos Silva, 26, desapareceu em 8 de março de 2025;

Eduardo dos Santos, 20, desapareceu em 13 de maio de 2025;

Alefi José Lima Santos, 22, desapareceu em 9 de outubro de 2025;

Maria Vitoria Chaves da Silva, 22, desapareceu em 8 de dezembro de 2025;

Bruno Viana de Souza, 23, desapareceu em 22 de janeiro de 2026.

Em Porto de Pedras:

Cristiano Henrique Pinto dos Santos, 38, desapareceu em 14 de setembro de 2024;

Diego Lucas Ferreira da Silva, 29, desapareceu em 16 de novembro de 2024;

Laudevanio Silva dos Santos, 27, desapareceu em 26 de novembro de 2024;

Marcondes Alves da Silva, 22, desapareceu em 11 de julho de 2025;

Diego Lourenço da Silva (Pé de Pato), 29, desapareceu em 18 de outubro de 2025;

Jó Mario da Silva, 21, desapareceu em 18 de outubro de 2025.

Em Passo de Camaragibe:

Carlos Manoel Bezerra da Silva, 20, desapareceu em 19 de abril de 2026;

Cícero Lins dos Santos Júnior, 27, desapareceu em 19 de abril de 2026.

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