RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O vereador de Nova Iguaçu (RJ) Germano Silva de Oliveira, 58, conhecido como Maninho de Cabuçu (MDB), morreu na madrugada desta quinta-feira (23) após ser baleado em um atentado na tarde de quarta (22).

A morte foi confirmada pela Câmara Municipal e pelos perfis do vereador nas redes sociais. Cabuçu é o bairro onde o parlamentar construiu sua trajetória política.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi inicialmente registrado na 56ª DP (Comendador Soares) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense depois da confirmação da morte do vereador.

Agentes analisam imagens de câmeras de segurança que registraram o atentado. "Outras diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do crime", acrescentou a Polícia Civil.

A Polícia Militar afirmou que foi acionada para a ocorrência de disparo de arma de fogo na rua Afonso Celso, na região de Riachão, em Nova Iguaçu. Conforme a PM, o vereador foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Cabuçu e, posteriormente, para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Casado e pai de três filhos, Maninho estava no segundo mandato de vereador. "Os vereadores reforçam a necessidade de rigorosa apuração dos fatos pelas autoridades competentes e esperam que os responsáveis por este ato de violência sejam identificados e presos o mais rápido possível", disse a Câmara Municipal.

O velório de Maninho foi marcado para a tarde desta quinta, das 13h às 16h, na Câmara Municipal. O enterro está agendado para as 17h no cemitério de Nova Iguaçu. Segundo a câmara, foi decretado luto de cinco dias em razão da morte do parlamentar.