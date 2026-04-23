SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista alemão de 32 anos morreu ontem após se afogar durante um mergulho na Praia do Porto, em Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Lukas Wehage passou mal na tarde de ontem. Ele havia chegado à ilha no mesmo dia, de barco, e fazia um mergulho em profundidade quando sofreu um desmaio debaixo d'água, segundo a administração da ilha.

O companheiro de mergulho, então, se preocupou ao não ver o homem voltar à superfície. Outro mergulhador, que estava nas proximidades, localizou e resgatou a vítima, com apoio de uma segunda embarcação.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu já estavam na praia quando o homem foi levado até a faixa de areia. Ele foi atendido em parada cardiorrespiratória, foram feitas manobras de reanimação ainda local, e depois foi o homem foi levado ao hospital.

Hospital São Lucas informou que o paciente não respondeu às tentativas de reanimação e morreu. A unidade disse ainda que prestou assistência aos acompanhantes e encaminhou o corpo ao IML (Instituto de Medicina Legal) de Pernambuco.

A Polícia Civil disse que registrou o caso como afogamento. Segundo a corporação, uma investigação foi aberta para esclarecer as circunstâncias.