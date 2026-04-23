SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um professor universitário que estava desaparecido havia mais de cinco anos foi localizado caminhando às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho de Taquaritinga, interior de São Paulo.

O homem foi encontrado na terça-feira (21) pela equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), do 3º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.

Os agentes faziam patrulhamento na rodovia quando viram o homem caminhando às margens da via. Em razão dos riscos de atropelamento, eles fizeram uma abordagem preventiva e pediram sua identificação. Nesse momento, constataram que ele era um professor universitário desaparecido, cujo boletim de ocorrência registrado pelos parentes, anos atrás, permanecia sem solução, segundo a Polícia Militar.

Durante conversa com os policiais, o professor revelou que enfrentava problemas pessoais quando desapareceu, sem manter qualquer contato com seus familiares.

Os agentes conseguiram localizar a família do professor, que mora na cidade de São Paulo, e avisar que o haviam localizado.

A mãe dele foi prontamente ao local indicado pelos policiais e o reencontro com o filho aconteceu na Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária, em Araraquara.

A mulher ficou bastante emocionada e disse que não acreditava que o filho ainda estivesse vivo.