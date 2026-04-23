SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passageiros das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda em São Paulo já podem pagar a tarifa diretamente nas catracas com cartões de crédito, débito ou celular.

A novidade começou a valer no último domingo (19) em todas as estações. O sistema aceita pagamento por aproximação com cartões físicos, carteiras digitais e aparelhos com tecnologia NFC.

As catracas aceitam as principais bandeiras do mercado. O passageiro pode usar cartões Elo, Mastercard e Visa para liberar o acesso aos trens. A recomendação é tirar o cartão da bolsa ou carteira na hora de aproximar do leitor para evitar falhas ou cobranças indevidas.

O pagamento direto na catraca vale apenas para as viagens nos trilhos. Para integrações com ônibus municipais e intermunicipais, o uso do cartão TOP ou do Bilhete Único continua sendo necessário.

A concessionária vai reforçar a orientação nas estações de trem. Avisos sonoros e mensagens dentro dos vagões vão explicar as regras de uso da nova tecnologia de cobrança.

A Autopass implementou a nova solução em parceria com a ViaMobilidade. O objetivo é reduzir filas nas bilheterias e dar mais opções para o passageiro pagar a passagem.