SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) pediu à Justiça a prisão preventiva (sem prazo) de Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan, de Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, e demais envolvidos na Operação Narco Fluxo. A investigação aponta a existência de uma organização criminosa sofisticada para lavagem de dinheiro de apostas e rifas ilegais, que teria movimentado R$ 1,6 bilhão.

O novo pedido de prisão foi confirmado pelo TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), mas o conteúdo não foi divulgado, pois o processo tramita em segredo de Justiça.

O pedido de prisão preventiva de todos os envolvidos ocorre após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) conceder habeas corpus a todos os presos da operação sob a justificativa de que a manutenção da prisão é ilegal, já que o a PF havia solicitado a prisão por cinco dias e não por 30, como determinado pelo juiz.

Os investigados estão presos desde o dia 15.

A PF foi questionada na tarde desta quinta-feira, mas não respondeu até a publicação deste texto.

Fernando Henrique Cardoso, advogado do MC Poze, afirmou que o novo pedido de prisão feito pela PF não apresenta nenhum fato novo.

"Já nos manifestamos nos autos indicando o caráter inusitado do pedido, requerendo ao juízo que não corrobore com essa tentativa oblíqua de subverter uma decisão do Superior Tribunal de Justiça e ao Ministério Público que apure eventuais crimes de abuso de autoridade, em especial pelo vazamento das imagens do cumprimento da prisão temporária na residência de nosso constituinte", afirmou.

Felipe Cassimiro, que representa o MC Ryan, criticou o pedido de prisão feito apenas após a concessão do habeas corpus por parte do STJ.

"Causa perplexidade o caráter manifestamente extemporâneo do pedido. Se estivessem, desde antes, os requisitos da preventiva, por que não foi ela requerida no momento oportuno? Espera a defesa que a medida seja indeferida e a decisão Superior do Tribunal de Justiça efetivamente cumprida."

A Operação Narco Fluxo prendeu nomes conhecidos do universo do funk e das redes sociais, como o MC Ryan, o MC Poze e o dono da página Choquei, uma das maiores de entretenimento do país.

A investigação acusa os indiciados de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A operação cumpriu 39 mandados de prisão, além de ordens de busca e apreensão e bloqueio de bens dos envolvidos.

Segundo a investigação, os recursos ilícitos tinham origem principalmente na exploração de jogos de azar não regulamentados, apostas de bets, rifas digitais clandestinas e práticas de estelionato digital. Há ainda indícios de utilização do esquema para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas.

MC Ryan foi apontado como líder e beneficiário do esquema de lavagem. Segundo decisão judicial no processo, que tramita na 5ª Vara Federal de Santos, no litoral paulista, o artista utiliza empresas ligadas à produção musical e ao entretenimento para misturar receitas legítimas com dinheiro arrecadado com apostas ilegais e rifas digitais.

A polícia afirma que ele criou maneiras para blindar seu patrimônio, transferindo participações societárias para familiares e laranjas. Ele usaria uma rede de operadores financeiros para disfarçar sua relação com o dinheiro ilícito de apostas antes de reinvesti-lo com a compra de imóveis de luxo, veículos, joias e outros ativos de alto valor.