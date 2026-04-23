O anúncio oficial foi feito nesta manhã, na missa das autoridades, presidida pelo Cardeal Dom Orani Tempesta. Em mensagem nas redes sociais, a administração da igreja comemorou.

Um marco de fé, devoção e reconhecimento de toda a caminhada do nosso povo, que há anos mantém viva a chama de São Jorge em Quintino. Hoje, mais do que nunca, celebramos essa conquista com o coração cheio de gratidão e esperança!, diz o perfil da igreja no Instagram.

Na Igreja Católica, um santuário é uma espécie de título especial concedido pelo bispo a um templo devido à sua importância religiosa, peregrinações ou devoção específica.

A paróquia foi criada oficialmente em 1945, quando o então arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros Câmara, nomeou o primeiro pároco para a Paróquia de São Jorge, Carmelo Loréfice.



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Segundo a igreja, a devoção no local teria começado quando algumas senhoras se reuniam todo o final de tarde para rezar o terço em uma varanda de uma das casas da rua Clarimundo de Melo, onde é atualmente o santuário.

Ao observar a prática, um português trouxe da terra natal uma imagem de São Jorge e presenteou as senhoras.