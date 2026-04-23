RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A maquiadora e modelo Ana Luiza Mateus, 30, disse a amigos que o namorado Endreo Lincoln Ferreira da Cunha tinha ciúmes de fotografias publicadas nas redes sociais e relatou que estava em uma "gaiola de ouro" poucos dias antes de ser encontrada morta, nesta quarta-feira (22). Na noite anterior ao crime, chegou a comprar uma passagem para voltar à cidade natal após sofrer uma agressão, segundo familiares.

Segundo a polícia, Ana Luiza foi encontrada morta na área comum de um condomínio na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. Ela sofreu uma queda do 13º andar. Vizinhos do apartamento afirmaram aos policiais que houve uma briga durante toda a madrugada, e ouviram um barulho por volta das 5h.

O companheiro, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, 35, foi preso em flagrante e levado à DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). Horas mais tarde, foi encontrado morto dentro da cela da delegacia. Segundo a Polícia Civil, Endreo cometeu suicídio por meio de asfixia com o pano de uma peça de roupa.

Segundo a polícia, Endreo assumiu responsabilidade pela briga que resultou na morte de Ana Luiza, sem confessar o crime formalmente. Ele entregou aos policiais o documento do irmão e se apresentou com o nome que consta nesta identidade.

Dois amigos ouvidos pela reportagem afirmaram que Ana Luiza passou a sugerir estar em um relacionamento abusivo nas últimas duas semanas. Os dois sinais, segundo os amigos, foram a diminuição de publicações nas redes sociais -a modelo tinha 37 mil seguidores no Instagram-- e uma fala que deu indícios de que ela sofria com comportamentos abusivos e até indicava estar em um suposto cárcere privado.

Endreo Lincoln tinha um mandado de prisão em aberto e anotações criminais por injúria e ameaça, todas no âmbito de violência doméstica, segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, estado de origem do suspeito. Contra ele havia duas medidas protetivas ativas -as vítimas eram ex-namoradas.

"Para mim ela nunca disse nada sobre o namorado ser uma pessoa agressiva. Ao contrário, teceu elogios, disse que ele cuidava dela e que sempre viajavam juntos. O único indício era a presença na rede social, que diminuiu. Ela disse: 'amigo, ele é um pouco ciumento, não gosta que eu fique aparecendo, mas até o feriado vou voltar a postar de novo'", afirmou o jornalista João da Cruz Neto, amigo de Ana Luiza.

A uma amiga, que pediu para não ser identificada, Ana Luiza afirmou há uma semana que estava em uma gaiola de ouro. A expressão deu indício, segundo eles, de que ela estava em cárcere privado.

Natural de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, Ana Luiza conheceu Endreo no Carnaval do Rio de Janeiro, em um camarote da Marquês de Sapucaí. A maquiadora passava temporadas frequentes no Rio para tentar a carreira de modelo e já havia conseguido alguns trabalhos na área. Durante o Carnaval, ela estava a serviço de uma revista digital de moda.

Ana Luiza e Endreo começaram a morar juntos havia dois meses, segundo amigos. Desde então ela publicava nas redes sociais fotos esporádicas do casal, em viagens.

Amigos e familiares corroboram com o relato das testemunhas colhidas pela polícia, que indicam que briga e agressões de Endreo a Ana Luiza começaram na noite de terça-feira (21). A mãe de Ana Luiza recebeu um telefonema dela por volta das 23h de terça, relatando que havia sido agredida.

A mãe pediu para que ela voltasse à Bahia já no dia seguinte. Ana Luiza, segundo amigos, aproveitou um momento em que Endreo saiu do apartamento, fez as malas e adquiriu uma passagem pelo celular.

"Ela achava que ele não ia voltar. Quando ele voltou e viu as malas arrumadas e percebeu que ia embora, pode ter sido o estopim", diz João, que está com a família de Ana Luiza em Teixeira de Freitas.

João arrecadou dinheiro através das redes sociais para levar o corpo de Ana Luiza à cidade de origem. O corpo chegou nesta quinta-feira (23) e é velado durante a tarde na Câmara de Teixeira de Freitas. O sepultamento está marcado para a manhã de sexta (24).

Ana Luiza teve uma infância marcada por pouca convivência social, segundo amigos de adolescência. Portadora de uma doença semelhante ao lúpus, ela passou a fazer amigos e sair a partir dos 17 anos, depois de uma cirurgia. Ana Luiza casou aos 21 anos, formou-se em psicologia e seguiu carreira de maquiadora em casamentos e eventos sociais da cidade baiana.

Há três anos, após o divórcio, Ana começou a seguir a carreira de modelo e influenciadora, mostrando a rotina de exercícios e viagens pelo país. Ela também se apresentava como empresária de um produto que auxilia no emagrecimento.

Ela foi candidata a Miss Cosmo Bahia, concurso de beleza que começou no Vietnã e teve sua primeira edição em 2024, segundo apresentação do site oficial. A representante estadual foi escolhida em fevereiro.

A organização divulgou nota em que afirma que "o caso convoca a uma reflexão urgente sobre a violência contra a mulher no Brasil".

"Era uma batalhadora que foi atrás de um sonho. Agora estava começando a melhorar, pegar desfiles maiores, propostas robustas. O que dilacera a gente é que ela ainda tinha muitos sonhos", afirma João.