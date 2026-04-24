SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trens da linha 9-esmeralda, operada pela ViaMobilidade, circulam com intervalos maiores devido a um problema na rede aérea entre as estações Autódromo e Jurubatuba, na capital paulista, na manhã desta sexta-feira (24).

Os veículos circulam por via única entre as estações Vila Olímpia e Jurubatuba.

Cinquenta ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente a Situações de Emergência) foram acionados para atender os passageiros do trecho afetado.

A circulação entre as estações Jurubatuba e Osasco segue normalmente.