SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve ter um fim de semana de tempo firme, com predomínio de sol, temperaturas elevadas para o outono e baixa probabilidade de chuva.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a atuação de um sistema de alta pressão mantém a atmosfera mais estável sobre o Sudeste, dificultando a formação de nuvens carregadas sobre a capital.

Nesta sexta-feira (24), o dia começa com céu claro a parcialmente nublado e rápida elevação das temperaturas. A máxima deve ficar entre 29°C e 28°C, enquanto a mínima fica em torno de 16°C. A umidade relativa do ar entra em declínio nas horas mais quentes, o que acentua a sensação de tempo seco.

O sábado (25) repete o padrão: sol predominante, com aumento de nuvens à tarde, mas sem chuva. As temperaturas seguem elevadas para o período, variando entre 16°C e 29°C. A tarde tende a ser abafada, apesar dos níveis mais baixos de umidade.

No domingo (26), a capital paulista permanece sob influência do mesmo sistema. O dia terá sol entre nuvens, com mínima de cerca de 17°C e máxima próxima dos 30°C, mostra a previsão. Não há indicativo de chuva, mantendo a sequência de dias estáveis.

De acordo com o Inmet, esse comportamento é típico de abril, quando a frequência de frentes frias diminui e a chuva passa a se concentrar mais na faixa litorânea do estado.

VAI PARA O LITORAL?

No litoral paulista, a previsão indica um cenário diferente, com maior influência da umidade vinda do oceano e condições mais favoráveis à formação de nuvens e chuva fraca.

Na Baixada Santista, a sexta deve ter muitas nuvens e períodos de chuva fraca, especialmente entre a madrugada e o início da manhã. As temperaturas ficam mais amenas, com mínimas ao redor de 19°C e máximas de até 26°C.

No sábado, o sol aparece entre nuvens, mas ainda há condições para pancadas rápidas e isoladas, principalmente no fim do dia. A umidade segue elevada, mantendo a sensação de tempo abafado.

O domingo mantém a instabilidade leve, com céu encoberto em vários momentos e possibilidade de chuva fraca e passageira. Não há previsão de volumes significativos, mas o tempo segue mais fechado do que na capital.

Já no litoral norte, em cidades como Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, a influência da circulação marítima também será presente, mas com maior variação de nuvens.

Esta sexta promete sol entre muitas nuvens e chance de chuva fraca e isolada, sobretudo à noite. As temperaturas variam entre 20°C e 27°C.

O sábado, segundo o Inmet, terá períodos de melhoria, com aberturas de sol mais frequentes, mas ainda com possibilidade de pancadas rápidas no fim da tarde ou à noite. A sensação segue abafada devido à alta umidade.

No domingo, o tempo deve permanecer instável, com predomínio de nuvens e ocorrência de chuva passageira ao longo do dia. Assim como no litoral sul, não são esperados acumulados elevados, mas o céu deve ficar mais fechado.