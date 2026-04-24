RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro usa relato de testemunhas e a fala de Endreo Lincoln Ferreira da Cunha na prisão como os elementos que o indicam como principal suspeito da morte da modelo Ana Luiza Mateus.

A modelo de 30 anos foi encontrada morta na manhã de quarta-feira (22), na área comum de um edifício na Barra da Tijuca, zona sudoeste da cidade.

A Polícia Militar foi acionada para o local no fim da madrugada de quarta e encontrou Ana Luiza morta. Ela sofreu queda do 13º andar, onde ficava o apartamento em que vivia com Endreo, seu namorado.

Segundo testemunhas, incluindo vizinhos do apartamento, uma briga começou na noite de terça-feira (21) e se estendeu ao longo da madrugada, com gritos e barulho. Um barulho maior foi ouvido às 5h ?a polícia acredita que esse tenha sido o horário da queda.

A mãe de Ana Luiza recebeu um telefonema dela por volta das 23h, relatando que havia sido agredida.

A mãe pediu para que ela voltasse à Bahia já no dia seguinte. Ana Luiza, segundo amigos, aproveitou um momento em que Endreo saiu do apartamento, fez as malas e adquiriu uma passagem pelo celular. Ela teria sido estimulada por vizinhos a deixar o local durante a saída do homem.

Endreo, contudo, voltou ao apartamento e a agressão teria continuado, segundo os relatos.

Dois amigos ouvidos pela reportagem afirmaram que Ana Luiza passou a indicar estar em um relacionamento abusivo nas últimas duas semanas. Os dois sinais, segundo os amigos, foram a diminuição de publicações nas redes sociais ?a modelo tinha 37 mil seguidores no Instagram? e uma fala que deu indícios de que ela sofria com comportamentos abusivos e até indicava estar em um suposto cárcere privado.

Natural de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, Ana Luiza conheceu Endreo no Carnaval do Rio de Janeiro, em um camarote da Marquês de Sapucaí. Eles namoravam há três meses e Ana Luiza passou a ficar no apartamento com Endreo. A polícia não confirma se o apartamento era alugado ou se pertencia a Endreo.

Endreo é natural de Mato Grosso do Sul e filho de um pecuarista.

Endreo estava no apartamento no momento em que a PM chegou e foi preso em flagrante. Policiais a par do caso disseram que ele não confessou o crime formalmente na delegacia, mas assumiu responsabilidade pelo início da briga. A admissão de culpa pela briga, para a polícia, é um indicativo que o coloca como principal suspeito.

Ele também teria mexido no corpo de Ana Luiza, o que foi entendido pelo delegado titular do caso como tentativa de alteração da cena do crime.

Endreo se apresentou com o nome do irmão e entregou à polícia um documento que pertencia ao familiar. A advogada pessoal do irmão de Endreo afirmou que ele está em outro estado e foi informado do caso somente à tarde. A polícia ainda não informou se descobriu por que Endreo possuía o documento do irmão. A identidade verdadeira foi confirmada pela perícia técnica.

Ele foi levado à Delegacia de Homicídios, na Barra. No fim da tarde de quarta Endreo foi encontrado morto dentro da cela. Segundo a polícia, ele cometeu suicídio por asfixia usando o pano de uma peça de roupa.

Em nota, a polícia afirmou que adota "as medidas necessárias para o completo esclarecimento dos fatos".

Ana Luiza começou a seguir a carreira de modelo e influenciadora há três anos. Nas redes sociais, mostrava a rotina de exercícios e viagens pelo país. Ela também se apresentava como empresária de um produto que auxilia no emagrecimento.

Ela foi candidata a Miss Cosmo Bahia, concurso de beleza que começou no Vietnã e teve sua primeira edição em 2024, segundo apresentação do site. A representante estadual foi escolhida em fevereiro.