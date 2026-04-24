SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma estátua de 26 metros de altura será inaugurada neste sábado (25), em Santana do Cariri, no Ceará, em homenagem à menina Benigna, a primeira beata cearense e um símbolo da luta contra o feminicídio.

A estátua é a principal atração do complexo turístico e religioso construído na cidade, um espaço de 48 mil metros quadrados com memorial, capela e estrutura para os romeiros que visitam o local.

A menina Benigna foi beatificada pelo Vaticano em outubro de 2022, em uma cerimônia presidida pelo representante do papa Francisco, o cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus.

Ela tornou-se símbolo da luta contra o feminicídio ao ser assassinada, aos 13 anos, após resistir a uma emboscada sexual no dia 24 de outubro de 1941, no momento em que ia buscar água perto da casa em que morava.

Benigna Cardoso da Silva foi assassinada a golpes de facão no sítio Oiti, no distrito de Inhumas, em Santana do Cariri, a 532 km de Fortaleza, e passou a ser tratada pelos devotos como mártir da Igreja Católica.

Durante décadas a devoção ocorreu de forma espontânea ?religiosos iam até o local onde ela morreu para acender velas e colocar flores. Havia apenas uma cruz fincada no chão, depois transformada em monumento.

Em 2004, um grupo de Natal (RN) começou a celebrar uma missa no dia do assassinato e no ano seguinte foi construída uma capela nas proximidades do sítio onde ela morreu.

A construção da capela deu origem às romarias, que cresceram com o processo de beatificação e hoje reúnem até 60 mil pessoas em Santana do Cariri.

A beatificação, um ato solene do papa que permite a veneração pública em lugares específicos, foi acompanhada por uma multidão em 2022.

A inauguração do complexo religioso neste sábado começa às 5h, com fogos, banda musical e procissão da Igreja Matriz até o santuário. Missas, hasteamento de bandeiras e a apresentação da irmã Kelly Patrícia vão preceder a inauguração. O evento será encerrado às 19h com show do padre Fábio de Melo.

Segundo a Prefeitura de Santana de Cariri, mais de 100 voluntários vão trabalhar como parte da estrutura de apoio do evento. Equipes de saúde, logística e atendimento foram treinadas. A festa terá barracas com alimentos e outros produtos à venda e os moradores são orientados a levar seus próprios banquinhos para ter mais conforto.