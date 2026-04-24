SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois jovens de 18 anos morreram atropelados na rodovia dos Imigrantes, no bairro de Jardim Lourdes, na zona sul de São Paulo, na noite desta quinta-feira (23).

Vítimas estavam em uma moto e foram atropeladas quando desceram do veículo para recuperar objetos que tinham caído. O caso aconteceu no sentido litoral da via, na altura do km 13.

As mortes dos dois foram constatadas ainda no local do acidente. A rodovia ficou parcialmente fechada até as 3h53, segundo a Ecovias, concessionária responsável pela Imigrantes.

Motorista que atropelou os homens disse à polícia que bateu em um deles e, ao tentar desviar, atropelou o outro. A informação é da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O motorista aguardou o socorro no local e foi à delegacia para depor, sendo liberado em seguida. Ele estava acompanhado por uma pessoa dentro do carro no momento do acidente, mas nenhum dos dois ficou ferido.

As identidades das vítimas e do autor do atropelamento não foram informadas pelas autoridades. O caso foi registrado como homicídio culposo e as investigações estão a cargo do 26º DP.

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